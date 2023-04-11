Mahkeme İBB’yi haklı buldu: TÜGVA kaybetti, tahliye işlemi başlatıldı

İstanbul Eyüp’teki TÜGVA Genel Merkezi’nin 2019 yılından beri yanındaki yaklaşık 1000 metrekarelik İBB arazisini işgal edip otopark olarak kullanması hukuka aykırı bulundu.

Özlem GÜVEMLİ

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AKP döneminde İBB arazisi üzerine tartışmalı şekilde inşa edilen Eyüpsultan'daki TÜGVA Genel Merkezi'nin 2019 yılından beri yanındaki İBB arazisini de işgal edip otopark olarak kullandığı tespit edilmişti.

İBB görevlilerinin tespit için gittiği alana girişine TÜGVA tarafından izin verilmemiş, İBB tarafından hukuki işlem başlatılmıştı.

İBB'nin geri almaya çalıştığı arazisi için İBB Meclisi'nin 2022 yılı mart ve nisan ayı oturumlarında AKP grubu tarafından tartışmalı bir teklif gündeme sunulmuştu.

İBB arazisinin AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi teklif edilmişti. Teklif, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmiş ancak AKP-MHP grubu kararında direnmişti.

Karara CHP grubu sert bir şekilde tepki göstermişti. O dönem CHP Grup Sözcüsü olan Tarık Balyalı, İBB'nin TÜGVA'ya kestiği ecrimisil cezasını engellemek için Eyüpsultan Belediyesi'nin aracılık ettiğini söyleyerek “Eyüpsultan Belediyesi TÜGVA'nın şubesi mi?” diye sormuştu.

İBB, TAHLİYE İÇİN TEKRAR KAYMAKAMLIĞA BAŞVURDU

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, tartışmalara neden olan araziyle ilgili yaşanan son gelişmesi sosyal medya hesabından duyurdu.

Gökce “Eyüpsultan ilçemizde bulunan belediyemize ve 16 milyon İstanbulluya ait bir arsanın TÜGVA tarafından işgal edildiği tespit edilmiştir. Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararı ile de sabit olan bu işgalin son bulması için dün gereken işlemi başlattık” dedi.

TÜGVA'nın işgal ettiği araziyi otopark olarak kullandığını ve daha önce arazinin tahliyesi için kaymakamlığa yaptıkları başvurudan sonuç alamadıklarını anlatan Gökce “Bunun üzerine açılan davada mahkeme Belediyemizi haklı bulmuş, tahliye işleminin yapılması gerektiğini de ortaya koymuştur. Dün bir kez daha TÜGVA tarafından sürdürülen işgale son verilmesi için Kaymakamlığımıza gereken başvuruyu yaptık” dedi.

Buğra'nın paylaştığı mahkeme kararında arazide TÜGVA'nın fuzuli işgalci olduğu, İBB'nin talebi üzerine Eyüpsultan Kaymakamlığınca işgalci konumunda olan vakfın tahliyesine yönelik işlem yapılması gerekirken İBB'nin başvurusunun reddedilmesinin hukuka uygun olmadığı sonucuna varıldı.

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