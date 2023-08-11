Mahsulünü TMO’ya veremeyen çiftçi, buğdayını AKP ilçe binasının önüne döktü

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde çiftçi Harun Su, buğdayını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) veremeyince topladığı ürünü AKP Doğanhisar İlçe Başkanlığı binası önüne döktü. Harun Su'nun bitki ıslahı yöntemiyle geliştirilen buğdayı ektiği tarlasında, boyu 180 santimetreye ulaşan buğdaylar yetişmiş ve yaptığı başarılı çalışma 10 gün önce haberlere konu olmuştu.

Müslüm EVCİ

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Çiftçinin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çilesi bitmek bilmiyor. Tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda buğday hasadının sonuna gelinmesine rağmen halen TMO'nun buğday ve arpa alımlarında sorunlar yaşanıyor.

BUĞDAYINI AKP İLÇE BİNASININ ÖNÜNE DÖKTÜ

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde de Harun Su isimli bir çiftçi, TMO'ya buğdayını veremeyince, mahsulünü AKP Doğanhisar İlçe Başkanlığı binasının önüne döktü. AKP'nin İlçe Başkanlığı önünde açıklama yapan Harun Su, yetkililerin sorunlarına çözüm üretmediğini dile getirdi.

“MAHSULÜMÜZ ELİMİZDE KALDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadıkları sıkıntılardan haberi olmadığını da kaydeden Su şunları söyledi:

* “Dünden beri söylüyorum, şu an burada milletvekili olmasına rağmen, bir AK Partili olarak söylüyorum sıkıntı tavanda. Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan haberi yok. Çiftçinin perişan olduğundan, ofisin şu an alım yapmadığından, yer olmadığından haberi yok.

* Yetkililerin haberi olmasına rağmen ne görünüyor ne de bir açıklama yapıyor, kenarda duruyorlar. Ben bu buğdayı gariban, ihtiyacı olanlara hibe ettim. Köyde de var gelsinler vereceğim. Mahsulümüz elimizde kaldı. Ben sözümün arkasındayım. Niye bir yetkili gelip bir açıklama yapmıyor? Ne zamana kadar bekleyeceğiz? Hasadın sonuna geldik…

* Yetkililer şu an kendi koltuğunda oturuyor. Yukarının bununla ilgilenmesini istiyorum. Çiftçinin, Doğanhisar halkının hakkını aramasını istiyorum. Ben kendim şahsım için değil, gariban çiftçi için konuşuyorum. Gariban çiftçi 5-5.5 liraya buğday veriyor zengine geçtiğinde bu 10 lira oluyor.”

10 GÜN ÖNCE HABERLERE KONU OLMUŞTU

Harun Su’nun bitki ıslahı yöntemiyle geliştirilen buğdayı ektiği tarlasında, boyu 180 santimetreye ulaşan buğdaylar yetişmiş ve yaptığı başarılı çalışma 10 gün önce haberlere konu olmuştu.

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