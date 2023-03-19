Abone Ol

Malatya’da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da saat 10.25'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 10:39 - 19 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Malatya’da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttıİlginizi ÇekebilirKahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
deprem Malatya
X Reklam