Malatya’da depremde binalar böyle çöktü: Vatandaşlar büyük panik yaşadı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da, binaların yıkılması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü saat 04.17’de 7.7, aynı gün saat 13.24’te ise 7.6 büyüklüğündeki depremin yoğun hissedildiği illerden Malatya’da 1154 bina yıkıldı, 1386 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 444 kişi de yaralandı.
Depremde bazı binaların yıkılması, güvenlik kameralarına yansıdı. Kentin en işlek noktalarında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, binaların sallandığı, bazılarının çöktüğü, vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü. (DHA)