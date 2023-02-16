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Malatya’da depremde binalar böyle çöktü: Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da, binaların yıkılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 15:11 - 16 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü saat 04.17’de 7.7, aynı gün saat 13.24’te ise 7.6 büyüklüğündeki depremin yoğun hissedildiği illerden Malatya’da 1154 bina yıkıldı, 1386 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 444 kişi de yaralandı.

Depremde bazı binaların yıkılması, güvenlik kameralarına yansıdı. Kentin en işlek noktalarında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, binaların sallandığı, bazılarının çöktüğü, vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü. (DHA)

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