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Malatya’da devlet hastanesi tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya’da Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi tahliye edildi. Hastane personeli, tıbbi malzemeleri toplamaya başladı.

Yayınlanma: 19:51 - 06 Şubat 2023 Güncellenme:
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Bugün sabah saat 04.17'de meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te de hissedildi.

Edinilen bilgiye göre Malatya'da Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi tahliye edildi ve sağlık çalışanları hastanedeki tıbbi eşyaları toplamaya başladı.

Hava durumunun eksi 2 olduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesinde de yurttaşlar, dışarıda yaktıkları ateş etrafında ısınmaya çalışıyor. ANKA

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