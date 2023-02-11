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Mansur Yavaş: Ekiplerimiz Hatay merkezde temizlik çalışmalarına başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ekiplerimiz Hatay merkezde temizlik çalışmalarına başladı. Olası tehlikenin olumsuz sonuçlarını en aza indirmeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

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Mansur Yavaş: Ekiplerimiz Hatay merkezde temizlik çalışmalarına başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş'ın açıklaması şöyle:

“Büyük yıkımın bir sonucu olarak deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız salgın tehdidiyle karşı karşıya. Kent Estetiği Dairesi ve ANFA ekiplerimiz Hatay Merkez’de temizlik çalışmalarına başladı. Olası tehlikenin olumsuz sonuçlarını en aza indirmeye çalışıyoruz.”

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