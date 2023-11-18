Mansur Yavaş: El atılmazsa buralar tam bir çöküntü alanı olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ulus'ta, eski meydanda bulunan 1975'te yapılmış çarşı sağlam olmadığı gerekçesiyle yıkıldı ve oraya bir kent meydanı yapıyoruz. Orada bulunan Gençlik ve Spor binasının içi yapılıyor ve bu ay sonunda bitecek. Amaç şu; oradaki profili değiştirmek. Eğer buralara el atılmazsa buralar tam bir çöküntü alanı olacak" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Travelexpo Ankara 6’ncı Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nı ziyaret etti. Yavaş, stantları gezdi, ilgililerle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Mansur Yavaş, ardından ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan Kafkas oyunları gösterisini izledi.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan önce Beypazarı ilçesinde de belediye başkanlığı yaptığını ve orada birçok projeyi hayata geçirdiklerini anımsattı. Yavaş, “Biz bu hızlı Ankara’ya gelip aday olduğumuzda Ankara’da da zaten var olan kültürün ortaya çıkarılmasıyla Ankara’da da turizmin yapılabileceğini iddia etmiştik. Bizden önceki dönemde Ankara kalesinde birtakım çalışmalar vardı ve Altındağ Belediyesi’nin Hamamönü’nde yaptığı çalışmalar vardı” dedi.

“EĞER BURALARA EL ATILMAZSA TAM BİR ÇÖKÜNTÜ ALANI OLACAK”

Yavaş, Ulus’ta yaptıkları çalışmalardan örnekler vererek şöyle konuştu:

* “Ulus’ta, eski meydanda bulunan 1975’te yapılmış çarşı sağlam olmadığı gerekçesiyle yıkıldı ve oraya bir kent meydanı yapıyoruz. Orada bulunan Gençlik ve Spor binasının içi yapılıyor ve bu ay sonunda bitecek. Amaç şu; oradaki profili değiştirmek. Eğer buralara el atılmazsa buralar tam bir çöküntü alanı olacak.

* Oysa burası Ankara’nın hafızasının olduğu yer. Sadece Cumhuriyet dönemi değil çok eski yıllarda kadar dayanan yer. Anafartalar çarşısını da bu arada yeniden elden geçirdik. Çünkü onun içerisinde de ünlü sanatçılarımızın eserleri var. Orayı tamamıyla bitirip, esnafımıza teslim ettik.

* Şu anda oradaki Ulus Hâli’ni yeniliyoruz. Orası da bu ayın sonunda bitmiş olacak. Daha düzenli şekilde yer alacak ve tüm seyyarları da oradan kaldırıyoruz.” (DHA)

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