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Mansur Yavaş: Milletimizin tercihine saygılıyız

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları sonrası açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Yayınlanma: 21:56 - 28 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Mansur Yavaş: Milletimizin tercihine saygılıyız

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yüzde 52 oy olarak seçimi kazandı.

Seçim sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

“ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

*Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Biz asli görevimiz olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz.

*Bu süreçte seçimde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Ankara’da alınan her iki turdaki sonuçta bizleri yalnız bırakmadıklarını gösteren Ankaralı hemşehrilerime canı gönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

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