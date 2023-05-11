Mansur Yavaş: Hükümet kontrolü elinden kaçırdı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Öğrenciler okuyor işe giremiyor. Ev sahibi kiracı birbirine giriyor. Hükümet kontrolü elinden kaçırdı. Bunların konuşulmasını istemiyorlar" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerine 3 gün kala Çorum'da toplanan vatandaşlara seslendi.

“HERKESE EŞİT HİZMET ETMEK GEREKİR”

Büyük bir coşkuyla karşılanan Yavaş, alanı dolduran Çorumluları selamlayarak konuşmasına başladı. Yavaş, “Çorum'da yaşayan Çorumlular kadar Ankara'da daha fazla Çorumlu var. Ankara'yı hep birlikte yönetiyoruz. Bu nedenle sizlere hemşehrim diye hitap etmek istiyorum” dedi.

Göreve geldikleri günden beri kimseyi ayırmadan çalıştıklarını belirten Yavaş, “Allah nasip ederse pazar günü seçime gidiyoruz. Cenabı Allah 7,5 milyar insan yaratmış. Hepsini farklı farklı yaratmış. Ne parmak izi benzer, ne huyu ne suyu… İnsanların farklı düşünmesi normal…” diye konuştu.

“DESTEK OLMAK HİÇ AKLINIZA GELMEDİ Mİ SİZİN”

Ankara'da değişen yönetim anlayışı ve sosyal desteklerden bahseden Yavaş, “Seçimden önce bazı şeyler yaşadık o da günümüzde yaşadıklarımıza çok benziyor. Bu sözler oy almak için söylenen sözler. 21 yılda bu ülkede kaç milyon aile Aile Bakanlığından destek alıyor. Bunlara destek olmak hiç aklınıza gelmedi mi sizin? Babanızın parasını mı dağıtıyorsunuz bu vatandaşımızın hakkıdır. Kim gelirse yapacaktır” ifadelerini kullandı.

“İNSANLARI HAİN İLAN EDİYORLAR”

İstanbul seçimlerinin nasıl iptal edildiğini de hatırlatan Yavaş, “Bunlar mevsimlik milliyetçi, mevsimlik muhafazakâr. İşlerine gelirse milliyetçi oluyorlar. İnsanları teröristlikle suçlayıp hain ilan ediyorlar” dedi.

Yavaş, kendi belediye başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerle Beypazarı'nın zaman içerisinde nasıl geliştiğini anlatarak, “Burası kültür miras listesine dâhil edilmiş Hititlerin Başkenti Hattuşa gibi bir eser olacak ve buraya turist gelmeyecek öyle mi… Buraya turist gelmesinin yolu bir an önce havaalanı yapılmasıdır. Çorum'un ne kadar kalkındığını esnafının para kazandığını göreceksiniz” diye konuştu.

“HÜKÜMET KONTROLÜ ELİNDEN KAÇIRDI”

Yavaş, devletin mallarını nasıl siyasete alet ettiklerini anlatarak konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Öğrenciler okuyor işe giremiyor. Ev sahibi kiracı birbirine giriyor. Hükümet kontrolü elinden kaçırdı. Bunların konuşulmasını istemiyorlar. İHA'lar, SİHA'lar göğsümüz kabarıyor. Bunların yapımı 90'lı yıllarda başladı. O günden bugüne kimse bunların reklamını yapmadı. Bir sonraki hükümete devretti. Onlar da geliştire geliştire bu hale getirdiler. Bu hükümetten sonra gelecekler de mutlaka çok daha iyisini yapacak. Silahları bırakmadıkları ve sınırlarımızı tehdit ettikleri müddetçe o füzeler yağacak. Niye onlar ortadan kaldırılsın. Sanki babanızın parasıyla bunları yapmış gibi gösteriyorlar. Onların hepsinde sizlerin paraları var. Sizlerin verdiği vergiler var. Öyle bir hale getirip siyasete alet ediyorlar ki sanki gidince partilerinin müzesine koyacaklar. Çok daha iyilerini yapacağız.”

“İNSANLAR İSTEDİĞİNİ ALAMIYOR”

Yavaş, şu anki iktidarın verdiği sözleri tutamadığının altını çizerek, “2018 yılında başkanlık sistemine geçtiğimiz zaman kişi başına gelir 25 bin dolar olacak, diye söz verdiler. Şimdi insanlar istediğini alamıyor. Pahalılık, enflasyon var. Halkımızı zengin etmediğiniz takdirde maalesef bunların hepsi boş. İyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. Yalan söylemez, kötülük yapmaz, hakaret etmez. Bakıyoruz kendisi gibi düşünmeyeler terörle iş birliği yapıyor. Ne oldu da bu şekilde suçluyorsun? 21 yılda terörü bitiremediyseniz bu sizin kabahatiniz. Abdullah Öcalan'ı hapisten hiçbir Allah'ın kulu çıkaramaz. Samimiyet yok. Ekonomi, kadınların ve gençlerin talepleri konuşulmasın istiyorlar. Çünkü yapsalardı şimdiye kadar yaparlardı” diye konuştu.

“BU HALKIN HAYALLERİNİ ÇALDINIZ”

Herkese eşit yaklaşan bir yönetim anlayışının artık gelmesi gerektiğine dikkat çeken Yavaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

*Bugün ihtiyacı olan bütün gençlerimiz de en iyi cep telefonlarına, en iyi arabalara sahip olacaklardı. Güzel hayaller kuracaklardı. Siz kendiniz lüks yaşıyorsunuz ama bu halkın hayallerini çaldınız, yok ettiniz.

*Gençler itiraz ettiği zaman hemen ‘asalak, nankör' diye hakaret ediyorsunuz. Siz nereden nereye geldiniz? Paranın esiri oldunuz bu bir gerçektir. Artık riyakârsızlık ve torpil bitiyor. Herkes hak ettiğini alacak, herkes eşit olacak.

*Çılgın projelere para ayrılmayacak. Bu nedenle nasıl Millet İttifakı'nın belediyeleri değiştiğinde daha güzel olduysa inşallah yönetim değişince Türkiye de çok güzel olacak. Alışmışsınız o makamlarda oturmaya, şatafatlı hayatlara, yeter artık.

*Ben ilk defa meydanlarda bu kadar çok genç görüyorum demek ki gençler değişimi istiyor. Birinci turda bitirmeniz lazım. Birleşe birleşe kazanıyoruz. Türkiye'de her şey çok güzel olacak.

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