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Marmara’da deprem… İstanbul’da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem oldu. Deprem İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Yayınlanma: 18:36 - 06 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Marmara’da deprem… İstanbul’da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi’nde saat 18.29’da, 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 7.7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa’da da hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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AFAD Bursa deprem istanbul Kocaeli Sakarya Yalova
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