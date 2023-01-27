Marmaris’te ağaçlar devrildi, dev dalgalar iş yerlerine ulaştı

Muğla'nın Marmaris, Menteşe, Milas ve Seydikemer ilçelerinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede dalgalar sahillerdeki işletmelere ulaştı, bazı iş yerlerinin tabela ve tenteleri uçtu.

Mustafa SARIİPEK

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Ülke genelinde mevsim normallerine dönüşen hava sıcaklıklarında Muğla iki günden bu yana etkili yağış ve fırtına altında. Marmaris, Bodrum ve Datça ilçelerinde fırtınanın hızı saatte 70 kilometreyi aştı. Bazı yerlerde tabelalar ve inşaat alanlarında konteynerler devrildi. Marmaris'te sis etkili oldu.

Yazdan kalma günlerin yaşandığı Muğla yağmur ve fırtınaya teslim oldu. Sahil ilçelerinde son derece etkili olan fırtına yaşamı zorlaştırdı.

MARMARİS'TE İNŞAAT ALANINA KAYALAR DÜŞTÜ, KONTEYNERLER DEVRİLDİ

Marmaris ilçesinde giderek etkisini artıran güney doğudan esen fırtına saatte 70,2 kilometreye kadar ulaştı. Deniz trafiği durdu. İçmeler Mahallesi'nde yapımına karşı çıkılan Sinpaş devremülk ve otel inşaat alanında konteynerler devrildi.

Fırtına nedeniyle İçmeler, Asparan, Söğüt, Turunç yolu, Sarıana mahallelerinde meydana gelen ağaç devrilmesi nedeniyle kapanan yollara müdahale edilerek trafiğe açıldı. Bunun yanı sıra tüm bölgeyi kontrol eden belediye ekipleri fırtına nedeniyle devrilen motor, çöp konteyneri, esnaf dolapları gibi malzemeleri güvenli noktalara taşıdı. Temizlik işleri ekipleri ise yola saçılan yaprak, dal ve diğer atıkları toplayarak suların birikmesini önledi.

Fırtınanın hıza Dalaman ve Ortaca ilçelerinde fırtınanın hızı saatte 50 kilometreye ulaştı.

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