Maserati’li polis memuru açığa alındı

İzmir-İstanbul otoyolunda eşine ait Maserati marka otomobille giderken trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve hakkında idari soruşturma başlatılan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül (39) açığa alındı.

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Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, olay 22 Nisan 2023 günü saat 17.30 sıralarında İzmir-İstanbul otoyolunda meydana geldi.

Fatih Uzun ile Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü.

AYRINTILAR BELLİ OLDU

Fatih Uzun’un, Üçgül’e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül’ün ise Fatih Uzun’un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da “Kimin kim olduğunu bilemezsin” dediği belirtildi.

Fatih Uzun’un ise “Senin plakan TC, bütün Cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi” diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı.

Fatih Uzun’un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül’ün ‘alenen hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

Olayın ardından polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis memuru Üçgül’ün görev yeri değiştirildi.

AÇIĞA ALINDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’nde pasif bir birime alınan Üçgül, başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Müfettişin incelemesinin ardından düzenleyeceği rapora göre, Üçgül’ün göreve iade olup olmayacağı belli olacak. (DHA)

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