Mauritusluyu POS cihazıyla dolandırdılar

İstanbul'da ATM'den kredi kartıyla para çekmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişiye, sözde yardım bahanesiyle yaklaşan iki şüpheli, yanlarındaki pos cihazlarını kullanarak 2 milyon lira çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Çemberlitaş’ta gerçekleşen bir olayda, kredi kartıyla ATM’den para çekmeye çalışan Mauritius uyruklu Mohammed A.F.B.’ye, yardım bahanesiyle yaklaşan iki şüpheli, kullanılan pos cihazlarıyla 2 milyon lira çekti.

Olay sonrasında mağdur durumu fark ederek polise başvurdu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin eşkalini belirledi ve kimliklerini tespit etti. Daha önce 17 kez polise geliş kaydı bulunan Fethi B. (34) ve Hamit G. (40) gözaltına alındı.

3 POS MAKİNESİ KULLANMIŞLAR

Şüphelilerin, yardım bahanesiyle mağdurun kredi kartını değiştirip ardından hızla çekim yaptıkları ortaya çıktı. Polis, şüphelilerin kullanımındaki 3 POS makinesi ile mağdurun kredi kartından çekilen tutarlara ait belgeleri ve ruhsatsız bir tabancayı ele geçirdi.

Soruşturma sonucunda şüphelilerin hesaplarında bulunan 1 milyon 900 bin lira paraya el konuldu. Fethi B. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Sahte MİT kimliğiyle dolandırıcılık yaptı, trafikte yakalandı