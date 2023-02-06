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Meclis Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara

7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Meclis Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verildi.

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Meclis Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem büyük yıkıma neden oldu. Saat 13.05 itibarıyla ölü sayısı 912, yaralı sayısı 5 bin 385, yıkılan bina sayısı 2 bin 818 olarak açıklandı.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “TBMM görevinin başındadır. Büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Meclis’te tüm siyasi partilerle anlaşarak Meclis Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara veriyoruz” dedi.

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