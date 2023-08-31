Meclis’te ‘lüks’ krizi

TBMM’deki partilere makam aracı olarak Audi A6 tahsis edildi, Saadet’e ise Toyota önerildi. İtiraz üzerine Audi alınana kadar Volkswagen verildi.

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TBMM'de yeni dönem 1 Ekim'de başlayacak. Öncesinde küçük çaplı bir makam aracı krizi yaşandı. Hali hazırda Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanları ve grup başkanvekillerine Audi A6 tahsis edilmiş durumda. Meclis Başkanlığı, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin sonradan oluşturduğu Saadet'in Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerine Toyota marka araçları tahsis etmek istedi.

İHALE YAPILANA KADAR

Ancak Saadet Grubu, diğer grup yöneticilerinin de Toyota'ya geçmesi halinde bunu kabul edeceklerini aksi takdirde kendi özel araçlarını kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Yapılan görüşmelerde Meclis Başkanlığı ihalelerle ilgili bazı süreçleri gerekçe gösterdi ve bu kez Toyota yerine Volkswagen önerdi. Saadet grubu, Audi A6'lar gelene kadar Volkswagen marka makam araçlarını kullanmayı kabul etti. Saadet Meclis grubunun Meclis'teki çalışma ve makam odalarının yerleri de 1 Ekim'e kadar netleşecek.

EN SOLCU GRUP: SAADET

Öte yandan teamüllere göre Meclis Genel Kurulu'nda grubu bulunan her siyasi parti, milletvekili sayısına göre konumlanıyor ve en az vekili olan parti en solda yer alıyor. Bu nedenli 20 milletvekili bulunan Saadet grubu en sola oturacak. Soldan sağa sıralama İYİ Parti, MHP, Yeşil Sol Parti, CHP ve AKP şeklinde olacak.

TBMM'DE 300'E YAKIN MAKAM ARACI BULUNUYOR

İYİ Partili Yasin Öztürk'ün 2021'deki sorusu üzerine TBMM Başkanvekiliği, Meclis envanterine kayıtlı 292 makam aracı bulunduğunu açıklamıştı. Araçlar ihale yoluyla kiralanıyor.

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