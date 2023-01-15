Meğer Kılınç Paşa tahliye edilmemiş!

Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç’ın sağlık nedenleriyle geçen hafta tahliye edildiğine ilişkin haberlere rağmen halen Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

Saygı ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

28 Şubat Davası kapsamında ağırlaştırılmış hapis cezasına çarpıtılan ve yaklaşık 17 aydır cezaevinde tutulan 10 emekli askerin yaşlılık ve hastalık nedenleriyle tahliye edilmeleri gündeme gelmişti. Avukatların girişimleri devam ederken emekli Orgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetmişti. Emekli askerlerden Çevik Bir, Çetin Saner ve Aydan Erol ise sağlık nedenleriyle tahliye edilmişti. Jandarma Genel Komutanlığı eski kurmay başkanı Hakkı Kılınç'ın da geçen hafta içinde tahliye edildiğine ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Ancak Kılınç'ın bugüne kadar tahliyesinin gerçekleştirilmediği ortaya çıktı. Sözcü’nün görüştüğü kaynaklar, neden tahliyenin yapılmadığı konusunda bilgi alınamadığını söyledi. Hakkı Kılınç'ın tahliye edilmeyip önce İstanbul Adlı Tıp Kurumu’na götürüldüğü ve dönüşte yeniden cezaevine konulduğu öğrenildi. Tahliye edildiğine ilişkin haberlere rağmen Adalet Bakanlığı yetkilileri de Hakkı Kılınç'ın halen cezaevinde bulunduğunu belirtmekle yetindi. Emekli askerlerden İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'in rahatsızları nedeniyle tahliye edilecekleri ancak bunların da tahliye gününün belli olmadığı bildirildi.