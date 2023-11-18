Mehmet Şimşek’ten yerel seçim mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da gerçekleştirdiği ziyarette mart ayında yapılacak yerel seçime ilişkin olarak mesajlar verdi.

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AKP Batman İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, partililerle bir araya geldi.

Bakan Şimşek burada yaptığı konuşmada ilk olarak Batman'da yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerini aktardı.

“ORTAM MÜSAİT, SİYASİ BELİRSİZLİK YOK”

Daha sonra “Batman’da genel seçimlerde yakalanan ivmenin yerel seçimlerde de süreceğine inandığını dile getiren” Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla ben de iyi bir çalışmayla son seçimde yakaladığımız ivmenin, başarının ileriye taşınabileceğine canı gönülden inanıyorum. Çünkü ortam buna müsait. Yani siyasi belirsizlik şu anda yok, ülkemiz önemli bir seçimi geride bıraktı. Mahalli seçimler yerel hizmetlerin kimler tarafından yapılacağına karar verilen bir seçim. Önemli bir seçim, her seçim önemli. O nedenle yoğun bir çalışma dönemi bizi bekliyor. Sizler de sahada inşallah hep birlikte çalışacağız ve sonuç almak için çaba göstereceğiz.”

“BATMAN’I TURUNCU GÖRMEK İSTİYORUZ”

Bakan Uraloğlu da Batman’ın genel seçimlerde güzel bir sinerji yakaladığını, bu sinerjinin güzel sonuçlar getirdiğini belirtti.

Yerel seçimlerde de ev ev dolaşarak dokunmadık kimse bırakmayacaklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

“Önemli bir seçim süreci. Buna sadece bir Batman il belediyesini veya ilçe belediyesini kazanalım mı kazanmayalım mı diye asla düşünmeyin. Burada o Türkiye haritasındaki seçim sonuçları oluyor, kırmızı ve turuncu renkler oluyor ya. Bizim partimizin rengi hangisi? Turuncu olan değil mi? İnşallah Batman’ı da haritada turuncu olarak görmek istiyoruz.”