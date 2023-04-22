Memur Teoman’dan Kılıçdaroğlu’na: Sizi örnek aldım

İzmir’de önceki gün büyük gizlilik içinde gerçekleştirilen ziyaretin detaylarına SÖZCÜ ulaştı. CHP lideri, Teoman Dudak’ı makamında ziyaret etmek istedi. Bakanlık izin vermedi. O da, mazeret izni alıp Kılıçdaroğlu’nu evinde ağırladı.

Saygı ÖZTÜRK

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Kamuoyu onu “Memur Teoman” olarak biliyor. Reza Sarraf'ın Gana'dan getirip Türkiye'ye kaçak sokmak istediği altınları yurda sokmayan Teoman Coşkun Dudak, kendisine teklif edilen yüklü miktarda rüşvete hep “Hayır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Memur Teoman”la uzun süredir görüşmek istiyordu. Bunun için CHP İzmir Milletvekili ve Gümrüklerden Sorumlu Başdanışmanı Mahir Polat'a, bu görüşmenin sessiz-sedasız yapılması için çalışmasını istedi.

“Memur Teoman”, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde Bölge Müdür Yardımcısı. Ama kızakta olan, kendisine görev verilmeyen, sekreteri bile bulunmayan bir müdür.

AYAĞINA GİTMEK İSTEDİ

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, bürokraside geçmişe dönük yolsuzluk dosyalarının izlerinin silinmeye çalışıldığı, seçim yaklaştıkça imhaların daha da arttığı yolunda bilgiler ulaştı. Kılıçdaroğlu, bu konuda açıklama yaptı ve memurların bu suça ortak olmaması uyarısında bulundu.

Kendisine önerilen yüklü miktarda rüşveti almayan, bu tutumuyla bürokraside örnek olan “Memur Teoman”ı Kılıçdaroğlu ziyaret edip kendisine teşekkür etmek istedi. Başdanışmanı Mahir Polat'a, ziyaretin Dudak'ın makamında olmasını istediğini söyledi. Polat, Memur Teoman'ın makamına gitti ve bunu iletti. Kılıçdaroğlu'nun dürüst bir memurun ayağına gitmek istemesi, dürüst memurlara da yolsuzluk belgelerini karartmaya çalışanlara da önemli bir mesaj olacaktı.

“ONUR DUYARIM”

“Memur Teoman Bey”, Kılıçdaroğlu'nun makamına gelmek istemesinden çok büyük onur duyacağını, ancak bunun Bölge Müdürünü zor duruma düşüreceğini belirtti. Dudak ziyaretle ilgili şunları söyledi: “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dürüst bir kamu görevlisi olduğunu bizim üstatlarımızdan duyuyorduk. Kendisiyle tanışmak da benim için hem onur, hem heyecan verici bir durum. Ziyareti üstlerime bildirmek zorundayım. ”

Enver Kök'e bilgi verdi. Kök, ziyaret isteğini Ticaret Bakanlığı'na bildirdi. Kendisine, “Gelmek istiyorsa siz karşılar, bilgi almak istediği konularda bilgi verirsiniz. Teoman Beyin görüşmesi uygun olmaz. Teoman Bey o gün makamına gelmesin. Ya geçici bir görevle başka yere gönderin ya da rapor ve ya mazeret izni alsın” bilgisi verildi. Bu görüşmenin sağlanabilmesi için Dudak bir gün mazeret izni alması önerildi. Osmaniye'de depremde yakınlarını kaybeden Kök, ailesi ile birlikte Osmaniye'ye giderken bakanlıktan arandı, hemen Bölge Müdürlüğü'nek dönmesi istendi. Kök, otomobilinden indi, Konya'dan İzmir'e otobüsle döndü.

KILIÇDAROĞLU UÇAKTA

CHP Genel Başkanının Teoman Dudak'ı evinde ziyaret edeceği basından, parti yöneticilerinden de gizlendi. Özel uçakla yanında Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, koruma müdürü ve iki koruma ile birlikte İzmir'e gelen Kılıçdaroğlu'nun bu gelişi önce herkesten gizlendi. Teoman Dudak'ın Karşıyaka Girne Bulvarında bulunan evine çikolata ve baklava ile gelen Kılıçdaroğlu'nu karşısında gören Teoman Bey ve eşi heyecanlandı.

TEOMAN BEYİN EVİNDE

Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Teoman Bey, “Sizi tanıyan üstatlardan nasıl bir devlet memuru olduğunuzu duyuyordum. Sizi kendime örnek almış, rehber edinmiş bir bürokratım” dedi. Kılıçdaroğlu da “Size çok uzun zamandır gelmek istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Ülkemizin dürüst kamu görevlilerine ihtiyacı var. Biz, bunları bulup önemli görevlere getireceğiz” karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin bu ziyarette bulunmamasına özen gösterdi. Sadece ANKA Ajansına, “CHP milletvekili Mahir Polat önemli bir açıklama yapacak. Canlı yayın aracıyla verilen adrese gelinsin” bilgisi verildi. Polat'ın açıklama yapacağı sanılırken, muhabir ve kameramanın karşısına Kılıçdaroğlu çıktı.

Zarrab'ın rüşvetini almamıştı

Türkiye, Teoman Coşkun Dudak'ı 17-25 Aralık sürecinde tanıdı. Adı; Rıza Zarrab'ın ortaya çıkan tapelerinde geçti. O dönemde Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Zarrab'ın adamları tarafından önerilen rüşveti reddedip, altın kaçakçılığını engelledi. “Memur Teoman” olarak ‘dürüstlüğün' sembolü oldu. Önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde eşi Canan ve kızı Eda ile birlikte ağırladı. Ziyarette, Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Mahir Polat eşlik etti.