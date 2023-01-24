Meral Akşener ile ilgili çirkin benzetmede bulunan gazeteci hakkında savcı cezalandırma istedi

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında çirkin bir benzetmede bulunmuştu. Akşener'in şikayetiyle açılan davada savcı, mütalaasını açıkladı ve Ardıç'ın hakaret suçundan cezalandırılmasını istedi.

Fırat FISTIK

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Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili 6 yıl önce yazdığı köşe yazısında Akşener'i erotik film yıldızı Emanuelle ile benzeten bir ifade kullanmıştı.

AKŞENER’E ÇİRKİN BENZETMEDE BULUNMUŞTU

Ardınç'ın köşe yazısında Akşener hakkındaki bölüm şöyleydi:

“Ankara'da merak edenler varmış: Acaba Meral Akşener'den bir Emmanuel Macron çıkar mı? Dişi olduğuna göre de Emmanuel değil Emmanuelle tabii. Gerçi Emmanuelle deyince bizim kuşağın aklına, toprağı bol olsun başka bir hanım gelir ama neyse…”

Hakaret içeren yazının ardından Akşener, Ardıç hakkında şikayetçi olmuş, Ardıç daha sonra mahkeme tarafından alınan kararla beraat etmişti. Ancak İstinaf Mahkemesi 2 yıl önce beraat kararını bozdu ve Ardıç'ın yeniden yargılanması gerektiğine hükmetti.

SAVCI, ARDIÇ’IN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen hakaret davasının dördüncü duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı ve Ardıç'ın hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı mütalaasında şu açıklamayı yaptı:

* “İçerikte açıkça ‘Emanuelle' tabirinden kast edilen kişinin belirtilmiş olması hususları değerlendirildiğinde belirtilmesinde zorunluluk bulunmayan eleştiri ve sitem sınırlarını aşacak ve kadın olan katılana yönelik erotik çağrışım içermekte aşağılama kastıyla söylendiği sabit görülen kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici sözleri yazılı olarak yayınlamak şeklindeki eylemine uyan TCK'nın 125/1-2-4, 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur”

Engin Ardıç'ın avukatı mütalaaya karşı savunma için süre talep etti ve duruşma ertelendi. Bir sonraki duruşmada karar çıkması bekleniyor.