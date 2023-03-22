Meral Akşener’den dikkat çeken paylaşım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İcazetini nereden aldıkları belli olmayanların karşısında; Çanakkale'de kanlarımız üzerine ettiğimiz o kardeşlik yeminini bozan biz olmayacağız" dedi.
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olması yönünde karar alınan grup toplantısına katılmayan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu “Adaylık oylamasında yoktum, Kemal Bey’in dayatılmasına itiraz ediyorum” dedi.
Ağıralioğlu’nun açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
“KANLARIMIZ ÜZERİNE ETTİĞİMİZ O KARDEŞLİK YEMİNİNİ BOZAN BİZ OLMAYACAĞIZ”
Bugün TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasının bir bölümünü paylaşan Akşener, şunları belirtti:
* “Her vatandaşımızı, bir büyük memleket sofrasına oturtma hayalimizden vazgeçmedik; asla da vazgeçmeyeceğiz.
* İcazetini nereden aldıkları belli olmayanların karşısında; Çanakkale'de kanlarımız üzerine ettiğimiz o kardeşlik yeminini bozan biz olmayacağız!”