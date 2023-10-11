Meral Akşener’den iktidara sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 bin liralık ikramiyeye tepki gösterdi:Sadaka mı dağıtıyorsunuz? Kendinize gelin!

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

-Değerli dava arkadaşlarım bugün geldiğimiz noktada, ne yazık ki iktidar siyaseti, palyatif bir alana sıkıştırdı.

-Yeni bir çözüm, yeni bir vizyon, yeni bir seçenek oluşturmayı beceremedikleri için hatta onu geçtim, daha 6 ay önce verdikleri, vaatleri bile gerçekleştiremedikleri için uzunca bir süredir, günü kurtarmaya yönelik geçiştirici tedbirler üzerinden, siyaset yapıyorlar.

-Sistemdeki bozuklukların, yönetimdeki çarpıklıkların, artık kangren olmuş yaraların, üzerini örtmek için kısa süreliğine etki gösteren, ağrı kesicilerle, milletimizi oyalamaya, devam ediyorlar.

İşte bu ağrı kesiciler kimi zaman, verilen maaş zamlarıyla, Kimi zaman, edilen boş vaatlerle, kimi zaman da, bol keseden verilen sözlerle, hamasi nutuklarla, karşımıza çıkıyor.

-Geçtiğimiz hafta, Merkez Bankası Başkanımız, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, enflasyonla mücadeleyle ilgili, bir sunum yaptı.

-Öncelikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, ilk kadın başkanı olan, sayın Hafize Gaye Erkan'a, ve Başkan Yardımcısı, sayın Hatice Karahan'a görevlerinde başarılar diliyorum.

-Sayın Erdoğan'ın, bir dediğini iki etmeyerek, arkasında bir enkaz bırakan, ve bunun üzerine de, adeta ödüllendirilerek, BDDK Başkanlığı'na getirilen, selefinden sonra, işleri oldukça zor. Allah yardımcıları olsun.

-Allah tabi ki, milletimizin de yardımcısı olsun. Hayatta kalma mücadelesi veren, emeklilerimizin çocuklarına harçlık vermekte zorlanan, anne babalarımızın karnını doyuramayan, çocuklarımızın, barınma sorunu çeken, üniversite öğrencilerimizin de, yardımcısı olsun.

-Çünkü, Merkez Bankası Başkanı, geçen haftaki sunumunda, enflasyonun, yani hayat pahalılığının, mayıs ayına kadar, artarak süreceğini, enflasyondaki, kalıcı iyileşmenin ise 2025 yılında, ancak hissedileceğini söyledi.

-Ülkemiz, yüzde 73 gıda enflasyonu ile, dünyada rekor kırıyor. Hâlbuki, gelişmekte olan ülkelerin ortalaması, yüzde 15'ten fazla değil.

-Biz, İYİ Parti olarak, bugüne kadar her fırsatta söyledik. ‘Hayat pahalılığı ile mücadele, sadece, Merkez Bankası'nın, faiz politikalarına bırakılamaz.’ dedik. ‘Enflasyonla mücadele, Ciddiyetle ve çok yönlü ele alınması gereken, istikrar isteyen bir iştir.’ dedik.

-Ve maalesef, bugün gelinen noktada, yıllardır uygulanan, yanlış tarım politikaları sonucunda, çiftçimiz artık, tarlasını ekmez oldu. Gıda enflasyonu, en önemli milli güvenlik sorunlarımızdan biri haline geldi.

-Buradan, iktidar mensuplarına, bir kez daha sesleniyorum. Eğer ki, enflasyonla samimi bir mücadele yapacaksanız işe tarımdan başlayacaksınız.

-Ayrıca sanayi politikasındaki, ithalat bağımlılığını azaltacaksınız ki, kur her zıpladığında, enflasyon da artmasın.

İKRAMİYE TEPKİSİ

-Bir kereye mahsus 5 bin lira vermek yetmez, sadaka mı dağıtıyorsunuz kardeşim, kendisine gelin. Emekli maaşlarını derhal asgari ücret seviyesine çıkartın. Asgari ücreti de gerçek enflasyona göre ayarlayın. Milletimizin hiçbir ferdi geçim sıkıntısıyla ömür tüketmeyi hak etmiyor.

FİLİSTİN VE İSRAİL YORUMU

-Bu terör eylemi en büyük zararı Filistin halkına vermiştir. Biz İYİ Parti olarak bu konuda da Türkiye’nin her şeyden önce milli menfaatlerimiz çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dışişleri’nin sergilemiş olduğu sağduyulu ve dengeli duruşu doğru buluyoruz.

-Filistin hükümeti Türkiye’ye bu kötülükleri yaptı ama basiretsiz Filin hükümetinin Türk düşmanı tavırlarını bölgede can çekişen Filistin halkına mâl edemeyiz. Nasıl ki Hamas’ın uyguladığı terörün karşısında duruyorsak İsrail’in bayram günü Kudüs’te ateş açan terörüne de karşı duruyoruz.