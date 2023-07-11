Merdan Yanardağ hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame

Bir programdaki sözleri nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklanan TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın televizyon programında sarf ettiği sözleri ile, ‘toplumda infial oluşturan, iç acıtan ve insanları derinden rahatsız eden suçları işleyen ve kesinleşmiş mahkeme kararı ile bu suçları işlediği sabit olan terör örgütü liderini yüceltip, eylemlerinden övgüyle bahsettiği, siyasi mahkum olarak nitelendirdiği’ öne sürüdü.

TOPLUMSAL İNFİAL UYANDIRDIĞI BELİRTİLDİ

İddianamede, Merdan Yanardağ'ın açıklamalarının yer aldığı ve farklı sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan videonun internet ortamında çok sayıda etkileşim alması, kamuoyuna yansıyan tepkilerden ve etkileşimlerden de anlaşıldığı üzere kullanılan sözlerin toplumsal infial uyandırdığının anlaşıldığı kaydedildi.

Türkiye'nin yıllardır terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti göz önüne alındığında, Yanardağ'ın kullandığı ifadelerin kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlike doğurabilecek nitelikte olduğunun kabulü gerektiği ifade edildi.

Söz konusu sözlerin ulusal yayın yapan bir kanalda yayınlanmış bir programda kullanılmış olması nedeniyle aleniyet şartının da gerçekleştiği aktarıldı. İddianamede, ‘örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamaların bütün halinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte bulunduğu’ ifade edildi.

10 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, Merdan Yanardağ'ın ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Suçu ve suçluyu övmek’ suçlarından toplamda 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamenin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı. Açıklamada, iadesinin sözkonusu olmadığı belirtildi.

27 HAZİRAN'DA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ, suçlamaları reddetmiş, AKP iktidarının yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğundan söz ederken ironi yaptığını, programdan bir bölümün montajlanarak aleyhine kampanya yürütüldüğünü savunmuştu. Yanardağ, sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce 27 Haziran'da “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklanmıştı. Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, Yanardağ hakkında verilen tutuklama kararına itiraz etmişti. Tutukluluğa yönelik itirazı değerlendiren İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi itirazı reddetmişti.

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