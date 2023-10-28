Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 14 bin hap ele geçirildi
Dün Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirilirken şehirde bugün de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Jandarma, Erdemli'de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Mersin’in Erdemli ilçesinde 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı’nın açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar sürdürüldü. Bu çerçevede düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait otomobilde 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. (AA)