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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 14 bin hap ele geçirildi

Dün Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirilirken şehirde bugün de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Jandarma, Erdemli'de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 14 bin hap ele geçirildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı’nın açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar sürdürüldü. Bu çerçevede düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait otomobilde 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. (AA)

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