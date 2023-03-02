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Mersin göç dalgasıyla boğuşuyor

Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından Mersin’in nüfusu 400 bin kişi daha arttı. 2022 il nüfusu 1 milyon 916 bin olan kente 400 bin de yabancı uyruklu bulunuyor. SÖZCÜ Televizyonu yoğun göç alan kentin nabzını tuttu.

Yayınlanma: 08:28 - 02 Mart 2023 Güncellenme:
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Mersin Sözcü Türkiye
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