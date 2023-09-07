Mesut Dedeoğlu MHP’den ayrılıp İYİ Parti’den başkan adayı oldu

24. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun İYİ Parti'ye katıldığı bildirildi. Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Dedeoğlu olduğunu açıkladı.

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24. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, İYİ Parti’ye katıldı. Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dedeoğlu’na İYİ Parti rozeti Genel Başkan Meral Akşener tarafından takıldı.

AKŞENER ADAY OLARAK AÇIKLADI

Akşener, parti genel merkezindeki katılım töreninde yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Dedeoğlu olduğunu açıkladı.

Dedeoğlu da, “Kahramanmaraş’ı ayrım yapmadan kucaklayarak, halkımızın desteğiyle ve yerelde kuracağımız güçlü birliktelikle bu seçimi alacağız. Şunu iddia ediyorum, AK Parti seçimde yüzde 47 almıştı. Biz birlikte bunu yüzde 35’e düşüreceğiz ve bu seçimi alacağız inşallah.” dedi.

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