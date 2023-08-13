Meteoroloji uyardı, dışarı çıkarken dikkat: Yağmur, rüzgar…

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve yerel yağışlar görülecek, rüzgar hızı 75 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında da yerel yağışlar etkili olacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerine göre bugün Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir’in kuzeyi, Çanakkale’nin doğusu ile Ardahan çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Marmara Bölgesi’nin büyük bölümünde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Bugün rüzgarın batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, Marmara’nın batısında kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA’DA HEM YAĞMUR HEM RÜZGAR

Marmara Bölgesi’nde hava durumu parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın hızının 75 kilometreye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

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