Meteoroloji uyardı: Sağanak ve rüzgara dikkat!

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre birçok şehirde sağanak yağış etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde ve Ege'nin kuzeyinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Bugün yerel yağışların İstanbul ve Kırklareli’nin Karadeniz kıyıları, Muğla, Rize, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Son yayınlanan hava durumu tahminlerine göre rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu, kuzey kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE



Parçalı ve az bulutlu, Muğla çevrelerinin öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri ile Rize çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU



Parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum’un güney ve doğu, Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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