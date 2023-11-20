Meteoroloji uyardı: Salı öğleden sonra…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Murat Acar, hafta sonu başlayan ekstrem hava olaylarının salı günü öğleden sonra sonlanacağını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Uzmanı Murat Acar, hafta sonu etkisini gösteren ekstrem meteorolojik hadiselerin salı öğleden sonraya kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Acar, “Bugün ve yarın (pazartesi-salı) yine doğu kesimlerde bu kuvvetli sağanak yağış, kuvvetli kar yağışları ve kuvvetli rüzgar devam edecek. Salı, öğleden sonra yurdumuzu terk ediyor” dedi.

ÇARŞAMBA HAVA ISINIYOR

Acar, çarşamba gününden itibaren yeni bir yağış sisteminin etkili olacağını söyleyerek, “Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarının altında seyrediyordu, kış koşulları yaşanıyordu. Ancak çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimler dahil yurt genelinde sıcaklığın artacağını tahmin diyoruz. Mevsim normalleri civarına kadar çıkacak. Hatta batı kesimlerde; İstanbul’da, İzmir’de, Ege’de mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Yağışlar ile beraber daha düşük olabilir ama; bu mevsimde normal olarak görüyoruz. Tekrar hava sıcaklıkları artacak, yağışlar da geliyor” diye konuştu.

Acar, yeni yağış sisteminin Akdeniz üzerinden geleceği için ılık bir hava getireceğini, yağışların da güneybatı kesimlerden başlayacağını kaydetti.

UYARILAR BAŞLAYACAK

Acar, cuma gününden itibaren özellikle hafta sonunda Karadeniz üzerinden soğuk havanın etkili olacağını ve bu sayede yağışların iç ve doğu kesimlere kayacağını aktardı.

İçinde bulunulan mevsimde bu şartların normal kabul edildiğini vurgulayan Acar, şu ifadeleri kullandı;

*Meteoroloji Genel Müdürlüğü muhtemelen yarından itibaren uyarılara başlayacaktır. Vatandaşlarımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nü internet sayfasından ve mobil uygulamasından takip edebilirler.

*Öncelikle Aydın, Muğla, İzmir’in güney ve Trakya’nın batı kesiminde çarşamba günü sıkıntı var. Ankara için bir haftalık periyotta ciddi bir kar yağışı yok. Ankara’da sıcaklıklar mevsim normalleri civarında geçecek.

*Gece şartlar biraz düşebilir. Ankara’da yağışlar kuvvetli değil. Gece ve sabah saatlerinde sis, pus hadiseleri görürüz diye düşünüyorum. Yeni gelecek bu sistemin cuma gününden itibaren soğuk hava beslenmesi ile beraber hafta sonu belki Ankara’nın yüksek kesimlerine kar yağışı ihtimali olabilir. (DHA)