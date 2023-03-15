Meteoroloji uyardı: Yağışlar etkisini artıracak, tüm yurdu saracak

Bugün yurdun Güneydoğu Anadolu Bölgesi kesimlerinde etkili olan yağışlar, yarın ülke geneline yayılacak. Bazı bölgelerde kuvvetini artıracak olan sağanak yağmurun yaratacağı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre yarından itibaren tüm yurdu sağanak yağışlı hava saracak. Bugün yurdun güneydoğu kesimlerinde olumsuzluklar yaşatan yağışın hafta sonu boyunca tüm yurdu etkileyeceği tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları bir miktar düşecek.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya’nın güney, Kahramanmaraş’ın kuzey ve doğu, Elazığ’ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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