Meteoroloji’den birçok kente toz taşınımı ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), birçok kente sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısında bulundu. MGM'nin uyarısında vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Aydın’ın doğusu, Muğla’nın iç kesimleri, Antalya’nın içbatı kesimleri ve Hatay kıyıları ile zamanla Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan, Kars, Iğdır ve Van hariç) ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Konya'nın batısı, Tokat ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Yağışların gece saatlerinde Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı ve Hatay kıyılarında, yarın Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yarın Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısında “Yağışların gece saatlerinde Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı ve Hatay kıyılarında, yarın Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın’ın doğusu, Muğla’nın iç kesimleri ile Denizli çevrelerinin yarın öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 13°C, 29°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya’nın iç batı kesimleri ile Hatay kıyıları, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş’ın batısında, yarın Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 19°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç batı kesimleri ile zamanla il genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 19°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kayseri çevreleri ile yarın Konya’nın batısı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Kayserinin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 21°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 25°C

Parçalı , zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 8°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu,yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, yarın güney ve batı kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Malatya, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. yarın güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

KARS 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

ERZURUM 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa’nın batı kesimlerinin, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 14°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısı ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı