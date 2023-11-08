Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: 10 derece birden fark edecek…

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu uyarılarına göre yarın Türkiye yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Özellikle Marmara Bölgesi'nde sıcaklık değerlerinde 10 derece dolaylarında düşüş yaşanacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bir süredir yazdan kalma günler yaşatan hava durumu değişecek. Yarın yurda giriş yapacak yağışlı hava dalgasıyla birlikte özellikle yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

MARMARA’DA BÜYÜK FARK GÖRÜLECEK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi’nde beklenen hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşacak ancak yarın hızla düşüş yaşayacak.

Edirne: 26 dereceden 18’e düşecek

Kırklareli: 24 dereceden 16’ya düşecek

Tekirdağ: 24 dereceden 17’ye düşecek

İstanbul: 23 dereceden 19’a düşecek

Kocaeli: 27 dereceden 17’ye düşecek

Sakarya: 27 dereceden 17’ye düşecek

Bursa: 27 dereceden 18’e düşecek

Balıkesir: 27 dereceden 16’ya düşecek

Hava sıcaklıklarının yarın etkisini gösterecek olan yağışlı hava dalgasıyla birlikte bazı şehirlerde 10 derece dolaylarında düşmesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜ DOĞU BÖLGELERE KAYACAK

Yağışlı havanın cuma günü yurdun doğu kesimlerinde kendini göstereceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde cuma günü yağmur beklenirken, Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda ise kuvvetli sağanaklar görülecek.

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