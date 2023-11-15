Meteoroloji’den Marmara ve Karadeniz’e yağış uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da gece saatlerinde sağanak var.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Marmara Bölgesi’nin bazı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren, Karadeniz Bölgesi’nin bazı kesimlerinde ise yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa’da gece saatlerinden itibaren görülecek sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SU BASKINI VE YILDIRIM UYARISI

Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel kuvvetli; Giresun’un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

İlginizi Çekebilir Meteoroloji verileri: Bundan sonra her kış daha ılık geçecek