Metin Işık, eşi ve oğlu müebbet hapis istemi ile hakim karşısında

Kayseri’de 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili yürütülen davada şarkıcı Metin Işık, eşi Gülbahar Işık ile tutuklu oğlu Mustafa Işık'ın müebbet hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı.

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Kayseri'de geçen yıl 15 Ağustos akşamı, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yaşanan kavgada 5 kişi yaralandı.

Şarkıcı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık ile husumetli oldukları aynı mahallede oturan grup arasında tartışma çıktı. Metin Işık ile oğlunun bulunduğu noktadan pompalı tüfekle gruba ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı.

Olay sonrası şarkıcı Metin Işık, eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık gözaltına alındı. Metin Işık ve oğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Gülbahar Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık aşamasında tutukluluk incelemesi yapılan Metin Işık da eylül ayında tahliye edildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Metin Işık, oğlu ve eşi hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede tutuklu Mustafa Işık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan müebbet, ‘silahla yaralama suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, mala zarar verme suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Metin Işık hakkında ise kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet, silahla kasten yaralamaya azmettirme suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, silahla tehdit suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gülbahar Işık için de ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet istendi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Metin Işık ile tutuklu oğlu Mustafa ve tutuksuz yargılanan eşi Gülbahar Işık ile bazı müştekiler hazır bulundu.

“EVİMİ BASIP EŞİMİ VE OĞLUMU YARALAMIŞLAR”

Mahkemede önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten Metin Işık şunları söyledi:

“Ben Ankara’da olduğum sırada evimi başmışlar. Olaydan 1 gün önce de eşimi ve oğlumu yaralamışlar. Bundan dolayı da olay günü kavga ettiğimiz Yusuf Memduh S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Ben de evime bu olay nedeniyle kamera taktırmıştım. Savcılığa şikayet için gittim. Geri geldiğimde de eşim ile yolda oturmaya başladık. Yusuf Memduh S., belinden silahı göstererek, bize hakaret etti. Ben de ‘bir daha buradan geçme’ dedim. Üzerimize doğru geldiler. Oğlum Mustafa dışarı çıkarak tüfekle ateş etti. Ardından karşı taraf kalabalık olduğu için ben de evden tüfeği alıp camdan gösterdim ama ateş etmedim. Biz bu olay için daha önceden hazırlık yapmadık. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum.”

“BABAM ‘İÇERİDE BEN SANA BAKARIM’ DEMEDİ”

Tutuklu sanık Mustafa Işık da “Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Bana, anneme ve babama küfrettikleri için tahrik oldum. Babam ‘Vur oğlum içeride ben sana bakarım' demedi” dedi.

Müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

MUSTAFA IŞIK TUTUKLU KALACAK

Avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 13 Aralık’a erteledi. Heyet Mustafa Işık’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)

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