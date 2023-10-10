MHP-AKP, Sinan Ateş cinayeti önergesini de reddetti

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Veli TOPRAK

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile ilgili Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Bu siyasi bir cinayettir” dedi ve MHP Mersin eski Milletvekili Olcay Kılavuz'u kastederek “Soruşturmanın selameti için derhâl tutuklanmalı. Kirli bağırsakların temizlenmesi lazım. Faili meçhuller ülkesi olamayız” dedi.

“30 ARALIK 2022'DE TÜRKİYE'NİN VİCDANI YARALANDI”

Önerge sahibi İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da Ateş cinayetiyle ilgili iddianamenin hazırlanmamasını eleştirdi ve “Bu cinayet Türk milliyetçilerinin Kerbela'sıdır!” dedi. Türkoğlu, şunları söyledi:

* “Sizin oğlunuz acımasız pusularda katledildi mi? Can parçanız, kurşun yağmuruna tutulup, sizden koparıldı mı? Yaralı yürek ile bir ömür boyu yaşamaya mahkûm edildiniz mi? 30 Aralık 2022'de, Türkiye'nin vicdanı yaralandı.

* Acımasız bir suikast yaşandı. Her doğan güne ağlayarak uyanan Saniye Annenin, Ayşe Bacı'nın, boynu bükük iki günahsız yetim Bengisu ve Banuçiçek'in çaresiz bakışları, haykırışları var…

“ÖLÜRÜZ AMA ÜZER BİZİ KAHPE PUSULAR”

* MOBESE, HTS kayıtları ve plaka takip sisteminin, bu derece geliştiği bir dönemde cinayetin tüm ayrıntılarıyla çözülememiş olması izah edilemez. Teröristlerin ayakkabı numaralarını bildiğini gururla ifade eden irade, başkentin ortasında cinayet işleyen şebekeyi ortaya çıkarmak zorunda.

* İstiklal Caddesi'ndeki saldırıdan birkaç saat sonra bombacı kadını yakalayan bu devletti. Dosyaya ilişkin manidar gelişmeler, tehdit iddiaları, adalete olan güveni sarsmaktadır. Çelik bile sert değil/ Gör ki düşman mert değil/ Ölürüz de dert değil/ Üzer kahpe pusular…”

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