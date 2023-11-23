MHP ve İYİ Parti arasında ‘Satılık-Kiralık’ kavgası

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Gaziantep’te taşınan, ancak tabelası sökülmeyen İYİ Parti binasına asılan “Satılık” tabelasını, “Gelinen nokta: Sahibinden satılık” notuyla paylaşınca İYİ Parti Milletvekili Gürban da Yalçın’a, MHP bayrağının üstüne asılı, “Kiralık” tabelalı fotoğrafla yanıt verdi.

Ahmet KAYA

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MHP ile İYİ Parti arasında tartışma çıkaran gelişme, İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nın Muammer Aksoy Bulvarı'nda bulunan ve bir hafta önce taşındığı binasının camına emlak şirketi tarafından asılan “Satılık” tabelası fotoğrafının MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın tarafından, “Gelinen nokta: Sahibinden satılık… Gaziantep'ten bir fotoğraf “ notuyla paylaşmasıyla başladı.

“KİRALIK” TABELASI İLE YANIT

Yalçın'ın sosyal medya platformu X'ten yaptığı bu paylaşıma İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban da aynı platformdaki sosyal medya hesabından cevap verdi.

Cevabında, Yalçın'ın eski MHP Gaziantep Milletvekili olması vurgusu yapan Gürban, MHP Bayrağı asılan bir binadaki “Kiralık” ve “Kiralıyoruz. Yüzde 50 indirim” yazılı tabelayı da kullanarak şunları yazdı:

-Bir Genel Başkan Yardımcısına, değerli bir siyaset adamına, MHP gibi milliyetçi bir parti üyesine, bir milletvekiline, hatta bir dönem Gaziantep ilinde Türk milliyetçilerinin oyuna talip olmuş ve benim de geçmişte oy verdiğim size bu sözler ve benzetmeler yakışmamış Semih Bey. Bu tür esprileri sosyal medya trolleri yapabilir.

-Ama sizler gibi devlet büyükleri tecrübeli siyasetçiler, arkasında kitleler gelen gönül verenleri olan siyasi partilerle ilgili açıklama yaparken daha özenli daha hoşgörülü davranmalı bana göre.

-Ben de buraya aşağıdaki gibi bir resim atar, geçerdim cevaben. Ama, Gaziantep Milletvekili olmam hesabiyle size açıklama yapmayı daha doğru buldum.

-Bu tür görüntülerin oluşması oradaki görevli arkadaşların unutkanlığı, basiretsizliği yada beceriksizliğidir. Partiyi bağlamaz. Bunları bu şekilde kullanmak ayıptır.