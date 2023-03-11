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MHP’de adaylık başvurusu 14 Mart’ta başlayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, milletvekili aday adaylığı başvurularının 14 Mart'ta başlayacağını bildirdi.

Yayınlanma: 19:47 - 11 Mart 2023 Güncellenme:
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MHP’de adaylık başvurusu 14 Mart’ta başlayacak

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, başvuruların 14 Mart Salı günü saat 09.00 itibarıyla kabul edilmeye başlanacağı ve 21 Mart Salı günü saat 17.00’de sona ereceği bilgisini verdi.

Aday adaylarının belirlenen tarihler arasında MHP Genel Merkezi seçim işleri kayıt kabul birimine şahsen ve belgelerin aslıyla müracaat etmeleri gerektiğini belirten Yıldız, işlemlerini hızlandırmak isteyen aday adaylarının, ön kayıt işlemlerini “https://basvuru.mhp.org.tr” internet adresinden yapabileceklerini ifade etti.

ENGELLİLERDEN AİDAT ALINMAYACAK

MHP milletvekili aday adaylığı için yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan başvuru aidatı alınmayacağını aktaran Yıldız, başvuru aidatı olarak 3 bin liranın Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası Cevizlidere Şubesi’nde bulunan hesaplara yatırılabileceğini kaydetti. (AA)

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