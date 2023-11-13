MHP’li vekil, polislerden şikayetçi oldu

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, 3Gen Elazığspor ile Kelkit Hürriyet Spor arasında Gümüşhane’de oynanan maçta Elazığspor taraftarına polis tarafından şiddet uygulandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

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MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, 12 Kasım 2023 tarihinde Kelkit İlçe Stadyumunda oynan Kelkit Hürriyetspor ile 3GEN Elazığspor arasındaki müsabakada Elazığspor taraftarlarına tahrik ve tahkir edici tezahüratta bulunan Kelkit Hürriyetspor taraftarları ile görevini kötüye kullanarak kasten yaralamaya yönelik şekilde Elazığpor taraftarlarına saldırıda bulunduklarını ileri sürdüğü Polis memurları hakkında suç duyurusunda bulundu.

“ELAZIĞSPOR TARAFTARINA ORANTISIZ GÜÇ…”

MHP'li vekil Semih Işıkver, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Takımını desteklemek amacıyla Kelkit İlçe Stadyumu’na giden Elazığspor taraftarları herhangi bir taşkınlık yapmadan yada tahrik edici, hakaret niteliğinde tezahüratta bulunmadan, sadece kendi takımı lehine tezahüratta bulunarak maçı izlediği esnada, Kelkit Hürriyetspor taraftarları 3GEN Elazığspor taraftarlarına yönelik olarak “PKK DIŞARI” şeklinde tahkir ve tahrik edici kabul edilemez beyanlarda bulunmuşlardır.

Tarihi boyunca milli ve manevi hasletlere verdiği değerle tanınan Elazığ halkı için kabul edilemez bu durum üzerine tepkisini ortaya koyan Elazığspor taraftarı bu kez de statta görevli polis memurlarının orantısız güç kullanımıyla karşı karşıya kalmış ve bu orantısız güç kullanımı kısa bir süre içerisinde işkence suçunu meydana getirecek şekilde devam ederek artmıştır”

“OLAYA KARIŞANLARIN YARGILANMASI İÇİN SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR”

Elazığ'ın tarihi boyunca milliyetçi geleneğin kalesi olarak kabul görüldüğünü belirten Işıkver, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elazığ'ın evlatlarının maruz kaldığı adi bir terör örgütü sempatizanı yakıştırmasının önüne geçmesi gereken polislerin asıl suçun mağduru Elazığspor taraftarlarına yönelik gerçekleştirdiği şiddet kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir.

Yine statta görevli polis memurları birçok kez Elazığspor taraftarlarına yönelik olarak galiz küfürler etmiş ve bu haliyle uyguladıkları şiddetle birlikte ağır hakaretlerde de bulunmuşlardır.

Bu durum Elazığ ilimizde infiale neden olmuş ve başta sosyal medya platformları olmak üzere bir çok iletişim kanalında yoğun tepkiyle karşılanmıştır. Elazığ halkının ve Elazığ ilinin sahipsiz olmadığını her platformda olduğu gibi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Bu menfur olayı sadece kınamakla kalmayıp bugün itibarı ile suç duyurusunda bulunulmuş ve menfur olaya karışanların yargılanması için süreç başlatılmıştır.”