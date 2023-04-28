Millet İttifakı’ndan eş zamanlı video: Haydi Türkiye

Millet İttifakı’nın 6 lideri ile İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları “Haydi Türkiye” notuyla sosyal medya hesaplarından eş zamanlı videolar paylaştı. Liderlerin hepsi Kılıçdaroğlu ile birlikte kamera karşısına geçti, seçmenlere “Tarih yazalım”, “Yenilik”, “Bereket”, “Umut”, “Mutluluk”, “Sandık”, “Kazanmak” ve “Her şey çok güzel olacak” mesajları verdi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte “Haydi birlikte sandığa” mesajı verdi. Ardından üç isim, “Haydi” diyerek seçmenlere seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Haydi tarih yazalım” dedi, yanında bulunan Kılıçdaroğlu “Haydi” diyerek karşılık verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu ile birlikte kamera karşısına geçerek, “Haydi yeniliğe” dedi. Kılıçdaroğlu da “Haydi” diyerek Davutoğlu'na destek verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Kılıçdaroğlu ile birlikte “Haydi berekete” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu Babacan'a da “Haydi” diyerek destek oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun “Haydi umuda” çağrısına ise Kılıçdaroğlu “Haydi” diyerek destek çıktı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise “Haydi mutluluğa” çağrısı yaptı, Kılıçdaroğlu tüm liderlerde olduğu gibi Uysal'a da “Haydi” diyerek destek oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Haydi her şey çok güzel olacak” dedi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da “Haydi birlikte kazanacağız” çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu iki başkanın da yanında durarak “Haydi” mesajını paylaştı.

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