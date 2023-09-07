Milli voleybolcu Hande Baladın’a ‘Asitli’ tehditte karar

Milli voleybolcu Hande Baladın'a, "yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla tutuklanan kamu personeli Mustafa Neşeli’nin “silahla tehdit” suçundan yargılanmasına başlandı.

Hayati ARIGAN

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Şampiyonluk zaferiyle ülkeye dönen Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı’nın başarılı oyuncusu Hande Baladın sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalmıştı.

Genç voleybolcu “Can güvenliğim yok. Korkuyorum” diyerek savcılığa başvurdu. Bir şüpheli tarafından “Yüzüne asit atacağım” şeklinde tehdit edildiğini belirten Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi oldu.

TUTUKLANMIŞTI

Mustafa Neşeli isimli şüpheli gözaltına alınmış, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a “Yüzüne asit atacağım” ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin “Silahla tehdit” suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti.

YARGILAMA BAŞLADI

Davanın ilk duruşması İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Tutuklu sanık Mustafa Neşeli bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Hande Baladın ise yoğun maç programı nedeniyle katılmadı.

Taraf avukatları, Aile Sosyal ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Sanık Mustafa Neşeli, Sağlık Bakanlığı’nda kamu personeli olduğunu belirterek ”Sosyal medyadan ekranıma düşen reklamlardan rahatsız olmam sebebiyle ilgili firmaya ulaşmaya çalıştım. Firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın'ı gördüm. Yine bu reklamları engellemek adına kendisine ulaşmaya çalıştım.

Bu süreçte yakınlık hissetmeye başladım. Mesajları ben yolladım” diyerek suçlamayı kabul etti.

SANIK “BEN BİPOLAR HASTASIYIM”

Sanık Mustafa Neşeli, müşteki Hande Baladın'la tanışıklığı olmadığını, fakat sosyal medyadan kendisine özel olarak durum attığını iddia etti.

Neşeli, rahatsız olduğu reklamlar nedeniyle bilgililerinin çalınacağından endişe duyduğunu ve bu sebeple firmanın binasına gittiğini söyledi.

Firma yetkilileri tarafından reddedilen Neşeli, mahkemede “Ben bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum” diyerek tahliyesini talep etti.

RUH SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Sanık avukatı Adnan Mercan, söz konusu eylemin silahlı olmadığını belirterek tahliyesini istedi. Müşteki Hande Baladın'ın avukatı Dilara Sasa, müvekkilinin sporcu olması ve yoğun maç programı nedeniyle duruşmaya katılamadığını söyledi.

Baladın'ın avukatı, “Dava konusu mesaj içerikler incelendiğinde iddianamede yapılan değerlendirmenin isabetli olduğu kanaatindeyiz. Özellikle sanığın Sağlık Bakanlığı’nda çalışıyor olması mevcut sağılık durumunun tespiti açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple ruh sağlığı ile ilgili rapor alınmasını istiyoruz. Tehdit içeren ses kayıtları mevcuttur dosyaya sunacağız. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı davaya katılma taleplerini iletti. Duruşma savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ancak mahkeme, sanık Mustafa Neşeli'nin savunmasının alınmış olması nedeniyle tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasına hükmetti.

Mahkeme, suç vasfının kadına karşı tehdit” kapsamında kalması ihtimali nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine de karar verdi. Duruşma ertelendi.