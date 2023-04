Milyonlar kan ağlıyor kuru soğana muhtaç

Milletvekilliği döneminde gitmediği il ve ilçe kalmayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’e göre milyonlar kan ağlıyor. Çarşı pazarda sebze meyve taneyle satılıyor. Vatandaş kuru soğana muhtaç halde.

Saygı ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ardahanlı Gürsel Tekin, İstanbul'a geldiği yıllarda CHP Kadıköy ilçe başkanlığına gidip geliyor, onun siyasete olan ilgisi parti yöneticilerinin de dikkatini çekiyordu. 18 yaşında Kadıköy Gençlik Kolları Başkanı seçildi. Sonra partinin hemen her kademesinde görev yaptı. İstanbul İl Başkanlığı'ndan sonra 2011'de milletvekili seçildi. CHP'nin genel sekreteri, genel başkan yardımcılığı görevlerini de yıllarca sürdürdü. 28. Dönem için milletvekili adaylığına başvurmadı.

Siyasette her şey milletvekili olmak değil. Gürsel Tekin de “Siyasette tam gaz yola devam edeceğim. Önümde daha çok yol var. Siyasete sıfırdan başlıyorum” diyor. Bakıyorsunuz bir gün “Bit Pazarı”nda, bir başka gün ikinci el ürünlerin satıldığı yerde garibanların arasında. Yani “Öteki Türkiye”de. Siyasette en pasif olduğu dönemin milletvekilliği dönemi olduğunu belirtiyor, sistem gereği milletvekilinin milletle bağının koptuğunu, partinin talepleri doğrultusunda parmak kaldırıp indirdiğini anlatıyor.

ARKADAŞLARIMA KIRGINIM

Gürsel Tekin “Partili bazı arkadaşlarıma çok kırgınım” dedi. Bir televizyon programında “Bu Anayasa değişmediği sürece her siyasi parti ülkeyi yönetebilir. Buna HDP de dahil” demişti. Bu sözleri kıyamet koparttı. Partililerin de eleştirileri oldu. Tekin şunları söyledi: Özellikle partililerimizin saldırısı beni çok kırdı, üzdü. İşte 28. Dönem'de en yaşlı milletvekili olarak HDP'li üye Meclis'in açılışını yapacak. Beni eleştirenler o gün yemin edecek. Kanıma dokunan beni eleştiren gazeteci kılıklı kişilerin Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde caka yapanlar, bir kısmı da devleti soyanlardır. Partime olan sevgimden dolayı eleştiriler karşısında sesimi çıkarmadım.

100 BİN KİLOMETRE

Gürsel Tekin, belki de en çok dolaşan, kimsenin gitmediği yerlere giden bir vekil. Sesini duyuramayanların sesi oluyordu. Tekin şunları anlattı: 100 bin km'den fazla yol yapmış bir siyasetçiyim. Tek tevazu göstermeyeceğim konu varsa o da halkın içinde olmaktır. İstanbul'un gitmediğim caddesi, sokağı kalmamıştır. Sığınmacı haritasını, icra haritasını, kira, iş cinayetleri haritasını da ilk hazırlayan kişi de benim. Devamlı olarak CHP'nin oy alamadığı bölgelerde çalışma yapmaya gayret ettim.

Yoksul semtleri dolaşırken, gözlemlerini aktarırken halkın içinde bulunduğu psikolojik duruma da dikkat çekiyor, “Bir an önce bu ekonomik modelden vazgeçilmeli. 6 yıl içerisinde 100 bin km yol kat ettim. Türkiye coğrafyasında gitmediğim yer yok. İstanbul'daki bütün mahallelerini bilirim. İstanbul'da Ak Parti'nin en güçlü olduğu yerlere gidiyorum. Ateş düştüğü yeri yaktı.

Tekin; yaşadığımızın derin ekonomik ve siyasi krizi aşmanın yolunun, muhalif siyasetin sokakta ve meydanlarda halk ile bütünleşerek bulunabileceğinin altını çiziyor. Demokrasinin tanımının değiştiğini, günümüzde demokrasinin en doğru tanımının “yurttaşın ödediği verginin nereye harcandığını denetleyebilmesi” olduğunu vurguluyor.

İNSANLAR KORKU İÇİNDE

Önümüzdeki seçimi Türkiye'nin kader seçimi görüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması için gayret ediyor.Toplumsal yapının da değiştiğine dikkat çeken Tekin şunları aktarıyor: İstanbul Büyükşehir Belediyemizin tersine göç hizmeti veren bir birimi var. O birimin verilerine baktığımızda son 2,5 yılda 10 bin 800 hane İstanbul'dan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamyonlarıyla köyüne, kasabasına döndü. Türkiye'nin haline çok iyi bakın. Millet tarlalarının, fabrikalarının, evlerinin tapusunu, traktörlerinin, arabalarının ruhsatını bankalara kaptırma korkusu içinde yaşıyor. Çarşıda, pazarda, sebze ve meyve artık taneyle, gramla satılıyor. Millet ucuz soğan, patates, domates alabilmek için saatlerce kuyruklarda bekliyor. Babalar evlatlarına cep harçlığı bile veremiyor. Vatandaş hayat pahalılığından, işsizlikten bir kuru soğana muhtaç. İşçimiz, çiftçimiz, sanayicimiz kan ağlıyor. AKP düzeninde millet ağlarken Saray gülüyor.

TÜRKİYE İCRALIK OLDU

İcra dosyaları her yıl katlanıyor. 2002 yılında 8 milyon adet icra dosyası olduğunu belirten Gürsel Tekin, şimdi dosya sayısının 25 milyon adedi geçtiğini kaydetti. Tekin “25 milyon dosya 3 kat artış demek. Neredeyse çalışma çağındaki herkese bir icra dosyası düşüyor. İcra daireleri tarihin en yoğun günlerini yaşıyor. Türkiye icralık oldu.

GÖÇMENLER HER YERDE

Gürsel Tekin, İstanbul'un 39 ilçesinde yaptığı çalışmayla kentin göç haritasını çıkardı. Buna göre, Kadıköy'de İran, Irak ve Rus uyruklu yabancılar yaşarken, Şişli'de Moğollar ve Afrika ülkelerinden gelen yabancılar yoğunlukta. Eyüp'te ise Afganistanlı, Pakistanlı, Suriyeli, Türkmenler, Arnavutköy'de Suriyeli, Sudanlı ve Arakanlılar, Esenyurt'ta Suriyeli, Afgan ve Pakistanlılar'ın yanı sıra Mısır, Tunus, Fas, Uganda, Nijerya, Kongo gibi ülkelerden gelen yabancılar bulunuyor.

KİRALAR YÜZDE 150 ARTTI

Gürsel Tekin'in araştırmasına göre 2022 Mayıs ayında Türkiye genelinde yeni kiralık konut kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında artarken, konut kiralarında en çok artışın yaşandığı iller Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir ve Aydın oldu.

AKP İKTİDARINDA 30 BİN İŞÇİ ÖLDÜ

Tekin, 2022 yılında Türkiye'nin İş Cinayetleri Haritasını” hazırladı. En çok iş kazası 447 ölüm ile İstanbul'da yaşandı. İstanbul'u 162 ölümle İzmir, 137 ölümle Kocaeli izledi. AKP'nin 21 yıllık iktidarı döneminde 29 bin 394 işçi iş kazalarında can verdi. Tekin “Türkiye, işçi ölümlerinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada. Her gün 6 işçi hayatını kaybediyor” diyor.

HER GÜN 32 ÇOCUK KAYBOLUYOR

Gürsel Tekin, 2022 yılında kaçırılan veya kaybolan çocuklarla ilgili de araştırma yaptı. Her gün 32 çocuğun kaybolduğunu ve akıbetlerinin de belli olmadığını belirten Tekin “Adli bilimcilere göre kaçırılan çocukların sayısı son 10 yılda 3 kat arttı. Bunun önemli bir bölümü kız çocukları. Kaçırılan çocukların önemli bir bölümü bulunamıyor. Yine adli tıp uzmanlarına göre kaçırılan her 10 çocuktan biri ölüyor. Yani her gün 3 çocuğumuz bilmediğimiz bir cinayete, şiddete kurban gidiyor. Ülkemizde 170 binden fazla kayıp çocuk var” diyor.

BEBEKLER DÜNYAYA BAĞIMLI GELİYOR

Tekin, İstanbul'da 200 civarında muhtarla sıkı ilişki içinde. Uyuşturucu kullanımı konusunda Tekin izlenimlerini, gözlemlerini şöyle anlattı: İstanbul'un en yoksul ve uyuşturucu kullanımının en yaygın olduğu ilçelerinde, Bağcılar'a bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı vatandaşlarla ve yakınlarıyla bir araya geldik. 8 aylık hamile bir kadın uyuşturucu kullandığı için bebeğinin de daha doğmadan bağımlı olduğunu söylemişti. Uyuşturucu kullanımı giderek beka sorunu haline geliyor.