MİT’ten Suriye’de operasyon! Heysem Cuma öldürüldü

MİT'ten Suriye'de dikkat çeken operasyon... 2020'de Afrin'de bomba yüklü tankerle düzenlenen ve 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu Heysem Cuma etkisiz hale getirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

PKK/KCK-PYD/YPG Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, Fırat Kalkanı harekat alanı başta olmak üzere harekat bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme aktarımından sorumlu olan Heysem Abu Dahham kod adlı Heysem Cuma’nın bir süre önce Münbiç şehir merkezine geldiği istihbaratı alındı.

40 SİVİLİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

Cuma, MİT tarafından 9 Temmuz’da Münbiç şehir merkezinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Heysem Cuma’nın, Cerablus’ta 2019’da üçü motosiklet, ikisi otomobille gerçekleştirilen bombalı saldırılar ile 28 Nisan 2020’de Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen ve 11’i çocuk, 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı saldırının sorumlusu olduğu bildirildi. (AA)

İlginizi Çekebilir PKK'nın kritik ismi Edip Temiz'e MİT operasyonu

İlginizi Çekebilir PKK’nın tepe kadrosuna ağır darbe: Üçü aynı araçtaydı

İlginizi Çekebilir BM'den dikkat çeken PKK açıklaması: 1200 çocuk...

İlginizi Çekebilir PKK, Almanya’yı 4 sektör, 9 bölge ve 31 eyalete böldü