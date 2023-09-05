Muğla’da can pazarı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su tahliye kanalına girip kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytinliğin taş duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi araçta sıkıştı. Can pazarı yaşanan kazada yaralılara ilk yardımı önce vatandaşlar ardından sağlık görevlileri yaptı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi’ndeki Emin Anter Bulvarı’nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, torna ustası 28 yaşındaki Kaan Canseven, yönetimindeki 48 R 2625 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetinin kaybetti.

Yoldan çıkıp su tahliye kanalına giren, ardından zeytinliğin taş duvarına çarparak durabilen kamyonet hurdaya döndü. Kazadan sonra araçta sıkışan sürücü Kaan Canseven ile arkadaşı Mesut Kıraç yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

“VATANDAŞLAR GÜNEŞTEN KORUMAYA ÇALIŞTI”

Kamyonetin sürücü bölümünde sıkışan Mesut Kıraç sağlık ekipleri ve itfaiyenin yardımı ile çıkarıldı. Ekipler gelmeden önce aracın dışına çıkarılan Canseven'e ise vatandaşlar yardımcı oldu. Bazı vatandaşlar serumu tuttu, bazıları karton pano ile güneşten korumaya çalıştı.

Kıraç ve Canseven ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Hurda haline gelen kamyonet ise çekiciyle karayolundan kaldırıldı.