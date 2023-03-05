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Muharrem İnce, SÖZCÜ Televizyonu’nda soruları cevaplıyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, SÖZCÜ Televizyonu canlı yayınında Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlıyor.

Yayınlanma: 12:33 - 05 Mart 2023 Güncellenme:
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