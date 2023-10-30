Mühendisler uyardı: Vatandaşların mülkü yandaşa akacak

Kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşümün önünü açan düzenlemeye mühendislerden de tepki geldi. JMO, vatandaşın evinin yandaşa akabileceği uyarısında bulundu.

Erdoğan SÜZER

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Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), Gazze'nin bombalanması ile Cumhuriyet kutlamalarına odaklanıldığı bir dönemde iktidarın TBMM'ye getirdiği kentsel dönüşüm yasa teklifiyle ilgili tüyler ürperten uyarıda bulundu.

Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen yasa teklifinin ‘afet riskli yapı' kavramının arkasına sığınılarak toplumun hassasiyetleri dikkate alınmaksızın hazırlandığını bildiren JMO, “Bu düzenlemeyle vatandaşın mülkünün elinden alınacağı ve bazı yandaş firmalarla kurulacak ortaklıklara aktarılacağı anlaşılmaktadır” açıklaması yaptı.

JMO yönetimi, düzenlemeyle afet riskinin azaltılmasının değil gayrimenkul rantının hedeflendiği uyarısını da yaptı. JMO, teklifin hiçbir meslek örgütünden görüş alınmadan hazırlanıp TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.

‘RANTSAL DÖNÜŞÜM İÇİN KULLANILIYOR’

Mevcut kentsel dönüşüm yasasının afet risklerinin önlenmesinden çok rantsal dönüşüm amacıyla kullanıldığını, yeni teklifin de afetlerle mücadelede ‘tek çare' gibi toplumun önüne konulduğunu bildirdi. JMO, TBMM'deki düzenlemeye ilişkin uyarı ve eleştirilerini şöyle dile getirdi:

“Yapılan düzenleme ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığını yöneten bazı memur ve bürokratlar yerel yöneticilerin görüşünü almaksızın kentsel dönüşüm alanları ilan edip, vatandaşın mülkiyet hakkını ‘zor kullanma yoluyla' almaya yetkili hale getirilmektedir. Böylece afet riski bahane edilerek vatandaşların ellerinden alınan mülkler üzerinden yandaş firmalarla kurulabilecek ‘ortak şirketler' yolu ile bazı kişi ve kurumlara rant aktarılması yasal hale getirilmektedir.”

2.1 MİLYON KONUT RANTA GİTTİ

JMO, kentsel dönüşüm yasasının 2011'deki Van-Erciş depreminin ardından tartışılmadan çıkarıldığını, aradan geçen 11 yılda 2.2 milyon konutun dönüştürüldüğü, 400 bininin çalışmalarının devam ettiği yönünde açıklamalar yapıldığını bildirdi. Kentsel dönüşümün amacı dışında ranta dönük yapıldığını ifade eden JMO yönetimi, “Dönüştürüldüğü ifade edilen 2.2 milyon konutun sadece 110 bininin riskli yapı niteliğinde olduğu, 2 milyon 90 bin konutun ise rant sağlamaya hizmet ettiği görülmektedir” açıklaması yaptı.

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