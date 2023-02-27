Muhtar zemine dikkat çekti, inşaat yasağı istedi

Aydın'ın Kuşadası’nın killi ve kireçli yumuşak toprak yapısına sahip Yayla Köy Mahallesi'nin muhtarı Erhan Yıkılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak, deprem bölgesinde yıkım yaşanan alanlarla aynı özelliklere sahip alana inşaat yasağı getirilmesini istedi.

Latif SANSÜR

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Kuşadası ilçesine bağlı Yaylaköy Mahallesi Muhtarı Erhan Yıkılmaz, mahallelerinde genellikle killi ve kireçli yumuşak toprak yapısına sahip bölgelerde yapılaşmanın durdurulmasını istedi. Muhtar Yıkılmaz, Kuşadası Kaymakamlığı aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurarak, kayma ve göçme riski olan alanlardaki yapıların fotoğraflarını paylaştı olası afete dikkat çekti.

Kuraklık nedeniyle killi ve yumuşak topraklarda kuruma, çatlama ve yarıklar oluştuğunu söyleyen Yıkılmaz, “Açılan yarıklardan yağışlarla suyun killi toprakların içine nüfus ederek alanda heyelan yaratabileceğinden endişe ediyoruz. Yayla Narlıdere mevkiinde yağışlarda ya da olası bir depremde kayma ve göçme riski olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

“YAPILAŞMA DURSUN”

6 Şubat depremlerinde benzer özellikleri taşıyan alanlardaki yıkımlara dikkat çeken Yıkılmaz, “Bölgenin jeolojik yapısının ve zemin etüdünün incelenmesini, olumsuz durumda söz konusu bölgeye inşaat yasağının getirilmesini ve bu bölgenin imara kapatılmasını talep ediyoruz” dedi.

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