Mülteci göçü değil okul yolu çilesi

Gaziantep’in Narlıtepe Mahallesi’nde 2 yıldır yapılmayan yol nedeniyle çocuklar okula 1,5 saat dere tepe yürüyerek ulaşabiliyor. Veliler tepkili.

Ahmet KAYA

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Türkiye'nin en büyük kentlerinden Gaziantep'in Narlıtepe Mahallesi'nde binlerce çocuk maddi imkansızlıkları nedeniyle servise binemediği gibi okula gidebilmek için tozlu yokuşu yürüyor. Narlıtepe Mahallesi'nde, 3'ü ilkokul 5'i de orta dereceli okul olmak üzere toplam 8 okulun bulunuyor. Bu okulun öğrencileri bin bir güçlükle eğitimlerini sürdürmeye çalışıyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocukları ebeveynleri okula getirip götürüyor. Çocuklarıyla rampa yolu haftanın 5 günü kan ter içinde yürüyen anne ve babalar yaşadıklarını Sözcü'ye anlattı.

SERVİS PAHALI

Binlerce çocuğun mülteciler gibi yollara döküldüğünü aktaran ebeveynler şunları söyledi; “Bazı ailelerin 2-3 çocuğu var. Okul servis ücreti 650 TL ile bin TL arasında değişiyor. Yani masraf 2-3 katına çıkıyor. Ekmek alacak parayı bile güçlükle bulan insanların olduğu gözden kaçırılmamalı. Yani bu ekonomik şartlarda çocukların servisle okula gitmesi imkansız. Hasta çocuğunu komşusuna ya da kayınvalidesine bırakıp çocuklarıyla okula gelenler de var.”

HER TÜRLÜ TEHLİKE VAR

Çocukları için endişelenen aileler, “Buraya bağlanan yolda kazalar oluyor. Her türlü tehlike var. Yolun yapılmasını ve ulaşım imkanı sağlanmasını istiyoruz” sözleriyle durumu aktardı. İlkokul öğrencileri ise her gün dik, toprak yoldan yürüdükleri için derse girmeden yorulduklarını söyledi. Çocuklar, ‘neden servise binmedikleri' sorusuna, “Anne babalarımızın parası yok ki” yanıtını verdi. Yüzlerce çocuğun anne babalarıyla sabah okula, öğlen de evlerine gidebilmek için oluşturduğu metrelerce kuyruk sınırlardaki mültecileri anımsatıyor.