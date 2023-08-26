Müşteriyle pazarlık yapan taksiciye şok
İstanbul'da taksici sorunu devam ediyor. Yine birçok taksici yolcu seçip taksi metre açmak yerine pazarlık yaptı. Denetime çıkan ekipler kurallara uymayan taksicilere ceza kesti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı’nda taksileri durdurarak, evrak incelemesi yaptı.
PAZARLIK YAPANA 4 BİN 64 TL CEZA
Denetimde, taksimetre açmayıp yolcuyla pazarlık yapan sürücüye 4 bin 64 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmayan taksiciye 951 lira, emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye de 436’şar lira para cezası kesildi. (AA)