Abone Ol

Müşteriyle pazarlık yapan taksiciye şok

İstanbul'da taksici sorunu devam ediyor. Yine birçok taksici yolcu seçip taksi metre açmak yerine pazarlık yaptı. Denetime çıkan ekipler kurallara uymayan taksicilere ceza kesti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Müşteriyle pazarlık yapan taksiciye şok

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı’nda taksileri durdurarak, evrak incelemesi yaptı.

PAZARLIK YAPANA 4 BİN 64 TL CEZA

Denetimde, taksimetre açmayıp yolcuyla pazarlık yapan sürücüye 4 bin 64 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmayan taksiciye 951 lira, emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye de 436’şar lira para cezası kesildi. (AA)

Taksici şok geçirdi: 'Polisten kaçıyorum' dediği kişi polis çıktıİlginizi ÇekebilirTaksici şok geçirdi: 'Polisten kaçıyorum' dediği kişi polis çıktıEminönü'nde taksicilere yönelik denetim: 'Beni almadı, turisti aldı'İlginizi ÇekebilirEminönü'nde taksicilere yönelik denetim: 'Beni almadı, turisti aldı'
X Reklam