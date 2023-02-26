Abone Ol

Naci Görür’den beton dökme uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür, artçıların sürdüğü deprem bölgeleri için "beton dökme" uyarısı yaptı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Naci Görür’den beton dökme uyarısı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ciddi bir uyarıda bulundu. Artçı depremlere dikkat çeken Görür, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Arkadaşlar, deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır. Beton pirizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir ve görevini göremez hale gelebilir. Sevgiyle.”

PİRİZLENME NEDİR?

Çimento ve alçı gibi bağlayıcı maddelerin su ile karıştırılıp bir hamur haline geldikten bir süre sonra yapısındaki suyu kaybederek katılaşması.

Naci Görür: Yalvarıyorum, bütün Türkiye'ye örnek olunİlginizi ÇekebilirNaci Görür: Yalvarıyorum, bütün Türkiye'ye örnek olunNaci Görür Hatay depremi için uyarmıştıİlginizi ÇekebilirNaci Görür Hatay depremi için uyarmıştıNaci Görür, tekrar büyük deprem olma riskini açıkladıİlginizi ÇekebilirNaci Görür, tekrar büyük deprem olma riskini açıkladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam