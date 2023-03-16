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Naci Görür’den Bolu depremi açıklaması

Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

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Naci Görür’den Bolu depremi açıklaması

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bolu’da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Görür, şu ifadeleri kullandı;

ZATEN BEKLİYORDUK”

“Kızılağıl-Bolu'da 4,7 deprem oldu. Deprem KAF zonu içerisinde. Bu deprem KAF'ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılması ile oluştu. Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk.”

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