Naci Görür’den Bolu depremi açıklaması
Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bolu’da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Görür, şu ifadeleri kullandı;
ZATEN BEKLİYORDUK”
“Kızılağıl-Bolu'da 4,7 deprem oldu. Deprem KAF zonu içerisinde. Bu deprem KAF'ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılması ile oluştu. Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk.”