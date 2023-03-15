Naci Görür’den Marmara depremi sorusuna çarpıcı yanıt

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depremiyle ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. BAzı vatandaşların ‘Hocam siz hiç Marmara'da depremin şiddetinin 9 olduğunu söylediniz mi?’ sorusuna dikkat çeken bir yanıt veren Görür, şu ifadeleri kullandı;

“İSTANBUL'DA 7 MERTEBESİNDE BİR DEPREM OLURSA…”

*Bir çok arkadaş hayretler içerisinde ‘Hocam siz hiç Marmara'da depremin şiddetinin 9 olduğunu söylediniz mi?’ diye soruyorlar ve benim söylediğime de inanmadıklarını söylüyorlar.

*Anlaşılan bu kadar uğraşımıza rağmen bazı şeyleri anlatamamışız. Depremin büyüklüğü ile şiddeti farklı şeydir.

*İstanbul'da 7 mertebesinde bir deprem olursa Marmara kıyılarında birçok yerde depremin şiddeti 9 olur.

*Eğer kıyıdan uzaklaşır ve lstrancalara giderseniz şiddet 5 veya 6'ya düşer.

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